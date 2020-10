Sanidad asegura que no ha autorizado a cerrar Madrid solo este puente pero Ayuso dice que sí y lo celebra

El Ministerio de Sanidad no ha autorizado a la Comunidad de Madrid a cerrar solo este puente, en contra de lo afirmado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "El Ministerio no tiene título habilitante, según el Real Decreto del estado de alarma, para autorizar o no las medidas de la autoridad delegada, que es la presidenta Isabel Díaz Ayuso", han indicado a ElPlural.com fuentes del Ministerio de Sanidad.