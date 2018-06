La sangrienta carrera de Billy El Niño, el torturador condecorado del régimen franquista

Antonio González Pacheco 'Billy El Niño' tiene ahora 77 años. Desde los 20 ejerció como policía secreta del régimen franquista, distinguiéndose por ser uno de los torturadores más crueles del régimen. Le gustaba especialmente golpear en las plantas de los pies. No es original. Este tipo de tortura, conocido como “falanga”, era habitual en la dictadura griega. El ex policía no ha sido juzgado por sus crímenes y está condecorado con una medalla al mérito policial que conlleva un aumento del 15% de su pensión vitalicia.