Pedro Sánchez recula y no derogará la reforma laboral de Rajoy: propone mejorarla

El PSOE de Pedro Sánchez no derogará la reforma laboral del Gobierno del PP. El equipo económico de Ferraz considera ahora que la que fue una de las leyes estrellas de Rajoy durante su primera legislatura no es la mejor pero no la desmontará en el Congreso de los Diputados. Los socialistas se desmarcan así de una de las reivindicaciones de Unidos Podemos y apuestan por seguir su propio camino, introduciendo, eso sí, algunas modificaciones en una ley que para el Gobierno es prácticamente intocable...