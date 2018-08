Sánchez anuncia medidas "para aflorar 40.000 falsos autónomos" este año

El presidente del Gobierno también ha anunciado un real decreto que proporciona cobertura, especialmente a las mujeres desempleadas, que están causando baja en el Plan de Activación para el EmpleoPedro Sánchez apunta que no está a favor de que el Senado tenga capacidad para vetar la senda de estabilidad presupuestaria aprobada por el Congreso pero no aclara si cambiarán la Ley para que no ocurra