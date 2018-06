Salvini cierra los puertos a otro barco con 224 migrantes: "Llevaos a toda la carga a España"

Salvini intervino en sus ya habituales directos en las redes sociales para explicar qué está sucediendo con el barco con bandera holandesa de la ONG Lifeline a la que acusó de no respetar las ordenes de la Guardia Costera italiana y libia. "La Guardia Costera italiana les ha escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo", acusó.