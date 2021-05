Salvar a Yolanda Diaz

Facu Diaz desmonta el primer bulo que se lanza contra Yolanda Diez tan solo buscando en los periódicos. Ahora que no está Iglesias, van a por Yolanda Diaz. "Lo unico que he hecho ha sido defenderle [a Iglesias] de ataques que, creo, van contra toda la militancia de izquierdas, y ahora va a pasar lo mismo con Yolanda Diaz. Tenéis otra oportunidad de no arrepentiros en el futuro de no haber frenado a esta banda de hijos de puta que se va a dedicar a arruinarle la vida a cualquiera que quiera subiros cincuenta euros el salario mínimo".