'Salvados' vuelve con Pablo Iglesias: "Me he dado cuenta que estar en el gobierno no es estar en el poder"

Pablo Iglesias regresa a Salvados para hacer balance de su cargo como vicepresidente. "¿Se imaginaba usted que ser vicepresidente es lo que ha sido durante este año?", lanza Gonzo e Iglesias responde: "Me he dado cuenta que estar en el gobierno no es estar en el poder". Y añade: "Ningún rico y ningún poderoso está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión, por muy democrática que sea, y que esa presión, incluso, pues nos habla de una democracia limitada".