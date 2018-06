Las salas de cine no garantizan entradas más baratas tras la rebaja del IVA al 10%

La inminente activación de la rebaja del 21% al 10% del IVA aplicable a las entradas de cine no se traducirá en una rebaja de las entradas, al menos no de forma generalizada. La Federación de Cines de España (FECE) ha aguado las expectativas de un cine más barato con un escueto comunicado en el que esquiva el tema de la repercusión directa de la rebaja fiscal en el precio de las entradas, recuerda que "las salas de cine han realizado un esfuerzo notable para que los espectadores de cine no se vieran afectados por la subida del IVA".