El Sah es una marioneta estadounidense (1977)

El Sah es una marioneta estadounidense (1977)  

Este póster fue publicado por la Asociación de Estudiantes Iraníes en Estados Unidos (ISAUS) en noviembre de 1977, para anunciar las manifestaciones contra la visita del Sah Mohammad Reza Pahleví a los Estados Unidos. La ISAUS fue una organización que inicialmente fue creada bajo el paraguas de la embajada iraní en Estados Unidos en los años 50, pero que más tarde se convirtió en una de las asociaciones estadounidenses más activas contra las políticas del Sah en Irán y la influencia de los Estados Unidos.

#5 luckyy
El sha era aquí tipo vestido de mamarracho que salia en las portadas del Hola y que blos mismos iraníes echaron a escobazos por corrupto, déspota y ladrón y ahora su hijo pretende hacer lo mismo.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#5 Y no olvidemos la policia secreta que torturaba igual que en el actual regimen.
#3 Albarkas
La culpa fue del sha sha shá y de ahí no me bajo. :troll:
Los iraníes entre los fanáticos islamistas y los vividores ladrones.
Dene #6 Dene
Sorpresa!!
earthboy #1 earthboy
Me encanta leer y escuchar estos días a un montón de gente explicando que su opción es la buena y la otra malísima.

Cuando, obviamente, las dos opciones de las que hablan, la suya y la otra, son una mierda inmunda increíble.
#2 soberao
#1 Ya te lo explica Ojete Calor, no te preocupes: m.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM
#4 eipoc
#1 a mí me encanta ver la de la falsa neutralidad. Seguro que los dos son muy malos, pero, por lo que sea, al final el menos malo es el que diga la televisión.
#7 Poligrafo *
Con el Sha quieren hacer un Guaidó en Iran, pero ya cuela...
