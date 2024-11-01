El Sah es una marioneta estadounidense (1977)  

Este póster fue publicado por la Asociación de Estudiantes Iraníes en Estados Unidos (ISAUS) en noviembre de 1977, para anunciar las manifestaciones contra la visita del Sah Mohammad Reza Pahleví a los Estados Unidos. La ISAUS fue una organización que inicialmente fue creada bajo el paraguas de la embajada iraní en Estados Unidos en los años 50, pero que más tarde se convirtió en una de las asociaciones estadounidenses más activas contra las políticas del Sah en Irán y la influencia de los Estados Unidos.