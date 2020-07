Los sacos SÍ devuelven los golpes

Los sacos rompen manos. No lo hacen a propósito, ellos saben que su función es la de ser golpeados para mejorar nuestras aptitudes marciales. No quieren devolver el golpe, pero no pueden evitar estar sujetos a las leyes de la física. ¡Así es la física! A ella no le importa quién lanza el golpe y quién debería recibirlo. Simplemente actúa y reparte a cada cuál según sus leyes, sin piedad, sin dar opción.