Hay pocas personas que no conozcan o no se pongan a tararear parte del tema Another One Bites the Dust, del grupo de rock británico Queen. La canción, escrita por John Deacon, bajista de la famosa banda, en 1980; fue todo un éxito a nivel mundial,Sin embargo, lo que quizá no sepas es que este tema estuvo a punto de no ver la luz, y que fue Michael Jackson quien convenció a los componentes de Queen de que produjeran la canción.