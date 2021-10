¿Sabías que hay lenguajes de programación más eficientes energeticamente que otros?

El mismo código, consume 35 veces más energía si lo escribes en Ruby en vez de con Java, aunque no nos importe una mierda. No vamos a acabar con el cambio climático programando en C en vez de con Python. Que nuestro código consuma 8 u 80 julios al ejecutarse es irrelevante. Lo verdaderamente importante es saber por qué y cuándo deja de serlo.