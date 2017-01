¿Sabes qué son las marcas negras?

“Marca negra: dícese del producto que un fabricante comercializa con su nombre o logo y se vende en toda la distribución, pero que está fabricado por un tercero que no se identifica en el producto”. Así definen dentro de la industria alimentaria este concepto, aún poco conocido por la mayoría de los consumidores que, en cambio, llevan años oyendo hablar de las marcas blancas. No es habitual hablar de esas enseñas ‘negras’. Sobre todo, porque a los fabricantes no les gusta decir que tienen su producción subcontratada