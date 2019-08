Estas ayudas económicas de Cataluña no están dirigidas sólo para ex MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) sino, en general, para jóvenes anteriormente tutelados por la administración que ya han cumplido los 18 años. La cuantía se rige por el Indicador de Renta de Suficiencia y sí equivale a 664 euros al mes. Relacionada: www.meneame.net/story/cataluna-pagara-664-euros-mes-menas-menores-23-a