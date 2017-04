Rusia se retira de Eurovisión 2017 porque la UER "no es capaz de resolver" la prohibición de Ucrania

Channel One, la cadena pública rusa, ha confirmado que el país no participará en el Festival de Eurovisión 2017 después de que, según afirma, la UER "no haya podido resolver" la prohibición de Ucrania sobre su representante, Yulia Samoylova. Lo que venía siendo un secreto a voces se ha hecho público a través de un comunicado de prensa. La UER afirma que "condenamos fervientemente la decisión de las autoridades ucranianas" y considera que esto "mina la integridad y naturaleza no política" del festival.