Ruido de próstatas

Me llamó la atención el número. El general de división en la reserva ese, Francisco Beca, creo que se llama, quiere matar a veintiséis millones de personas. Bueno, no es solo que quiera, es que lo considera una labor urgente e inaplazable. ¿Por qué esa cifra? (...) veintiséis millones no es la mitad de la población española según el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2020, antes de que la pandemia segara unas cuantas decenas de miles de vidas también (salvar el verano, salvar la Navidad…). Veintiséis millones es un 54,93%-