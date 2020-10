Rudy Giuliani tiene un encuentro indiscreto con la actriz que interpreta a la hija de Borat (ING)

"Pensé en todas las personas a las que había engañado anteriormente y me sentí bien conmigo mismo porque [Sacha Baron Cohen] no me la coló" dice el ex alcalde de Nueva York y actual abogado de Trump. Pero en la película Borat 2 que se estrenará el viernes se le ve metiéndose la mano en los pantalones y aparentemente tocándose los genitales en una cama en presencia de la actriz Maria Bakalova (24) que interpreta a la hija de Borat. Luego son interrumpidos por Borat, quien entra corriendo y dice: "Tiene 15 años. Es demasiado mayor para ti".