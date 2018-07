Ruanda, el país africano que se enfrenta a Estados Unidos porque no quiere su ropa usada

El "America first" de Donald Trump ha golpeado de manera particular a un pequeño país de África: Ruanda. La imposición de aranceles a las importaciones de ropa provenientes del país africano por parte de Estados Unidos provocó un conflicto que, hasta ahora, no da señales de tregua. La disputa incluye el oscuro mercado de la importación de ropa de segunda mano y el rechazo de Ruanda a ceder frente a la mayor economía del mundo.