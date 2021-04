RTVE abonó 40,9 millones en pluses y complementos a sus empleados en 2020

El año de pandemia no afectó a las nóminas de los trabajadores de RTVE. Para suerte de la plantilla, la delicada situación económica que vive la corporación no se ha trasladado a sus sueldos. Una situación a la que han contribuido los cuantiosos extras que la mayoría del personal se embolsó en el pasado ejercicio. De hecho, la empresa estatal gastó hasta 40,9 millones en complementos y pluses para la gran mayoría de empleados, según los datos consultados. Todo en un año en el que la deuda volvió a crecer y no tiene visos de mejorar.