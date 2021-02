El rollo de "te mandamos al paro" y el despido tácito

Un despido tácito habitual es darte de baja en la SS contándote el rollo de "te mandamos al paro X meses y luego te volvemos a contratar", pero sin que haya contrato temporal válido ni otras causas válidas de extinción o suspensión del contrato. También tenemos el despido tácito "a la francesa", que consiste en que la empresa no te da trabajo y lo acompaña con excusas típicas de moroso o no dice absolutamente nada, pero ya te ha dado de baja en la SS y por supuesto deja de pagarte. En los despidos tácitos "te mandamos al paro", la empresa no..