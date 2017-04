Si los roles de género no son algo biológico, ¿cómo se explican los roles sexuales en los animales?

Creo que se trata de una pregunta perfectamente razonable y es algo a lo que le he dado muchas vueltas durante una buena parte de mi carrera. Básicamente, en todas las especies animales los machos y las hembras tienden a comportarse de forma distinta y en gran medida estas distinciones tienen causas biológicas y no son el resultado de una aculturación: algo que es muy probable porque la mayoría de animales no tiene una cultura compleja. Como mujer bióloga y feminista, esta idea va en contra de la mayor parte de la teoría feminista tradicional.