Roger Waters (Pink Floyd) - The Wall:" Live in Berlin (1990)  

The Wall - Live in Berlin fue un concierto en vivo del álbum de estudio de Pink Floyd, The Wall, que se celebró en Berlín, Alemania, el 21 de julio de 1990, para celebrar la caída del Muro de Berlín ocho meses antes, el 9 de noviembre de 1989. Un concierto de magnitudes épicas con el que estrellas del rock terminaron definitivamente con la separación cultural de las dos Alemanias. Con la la participación de estrellas de la talla de Van Morrison, Scorpions, Ute Lemper, Marianne Faithfull, The Band, Cyndi Lauper y Bryan Adams.