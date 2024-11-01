edición general
Los 'robots' con trampas explosivas que Israel usa para destruir zonas residenciales y que aterrorizan a los habitantes de Gaza

"Vehículos militares viejos convertidos en enormes bombas móviles, colocados en el corazón de vecindarios residenciales y detonados remotamente para demoler edificios enteros, reduciendo a trizas en segundos a quien esté cerca; su impacto es peor y más devastador que los ataques aéreos". Así es cómo Alam al-Ghoul, quien vive en la Ciudad de Gaza, describió lo que los residentes llaman "los robots de trampas explosivas". Dicen que es la primera vez que ven ese tipo de arma en los años de guerra que han sufrido, y que los ataques en que se usan.

comentarios
Dene
coches bomba contra poblacion civil... pero los terroristas son los otros
Andreham
Algo me dice que el ritmo está cambiando si hasta la BBC hace artículos sobre delitos de lesa humanidad.

Con un poco de suerte cuando lleguen los juicios miran internet y también denuncian a gentuza de mierda como alcama pardillo.
pingON
demoliciones usrael
pitercio
No es novedad que los terroristas usen coches bomba.
Aergon
Israel demostrando que matan igual vestidos de militares como de terroristas ¿Alguna prueba mas de que los atentados de hamas son otra maniobra sionista para cometer este genocidio? El holocausto palestino nos pesará a toda la humanidad por haberlo contemplado sin tomar medidas para detenerlo.
luckyy
sinvergüenza!!! Y te deseo lo peor de lo que les este sucediendo a esta gente
alcama
Para mi que Hamás no gana las próximas elecciones
