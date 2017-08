Robos: La banda de las campanas que arrasa las iglesias rurales: No van a dejar ni una

"Todo el mundo sabe cuál será el siguiente robo, pero a nadie le importa. La gente no quiere saber nada de la Iglesia y le da igual que nos roben el patrimonio. Es muy triste, pero no le veo solución. Al final no quedará una sola campana en las iglesias", se lamenta Javier Moreno, párroco de 55 templos en el norte de Burgos. El párroco se refiere a la ‘banda de las campanas’, un grupo organizado (podrían ser varios) que se dedica a expoliar ermitas y parroquias en el norte de España para luego vender el bronce y el cobre a un fundición.