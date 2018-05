Rivera no se sumará al consenso de Sánchez y Rajoy "si no se reactiva el 155"

El presidente de Ciudadanos no aflojará la tensión que mantiene con el Gobierno de Rajoy a propósito de la intervención estatal o no de Cataluña tras la investidura de Quim Torra como nuevo president de la Generalitat. Fuentes de la formación aseguran que “Ciudadanos no estará en la misma foto que Rajoy y Sánchez” si la imagen no recoge “la reactivación” del artículo 155 de la Constitución.