Rivera : un 3% de los votos para entrar en el Congreso "para que Rufián no mande sobre los españoles"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este miércoles la propuesta de su partido de exigir un mínimo del 3% de los votos a nivel nacional para poder entrar en el Congreso, con el fin de que gente como Gabriel Rufián (ERC) "no mande sobre todos los españoles".Rivera ha insistido en que hay que establecer ese corte electoral para que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no dependa de partidos independentistas o para que el éxito de una moción de censura no lo determinen "aquellos que quieren liquidar España".