Rifirrafe entre el alcalde de Atenas y la Embajada de Israel por unos grafitis

El embajador reprocha el carácter 'antisemita' de algunas obras y el alcalde responde: 'No aceptamos lecciones de quienes asesinan civiles' En respuesta, en su cuenta de la red social X, Doukas ha denunciado que es "espantoso que el señor se centre únicamente en los grafitis (que obviamente se están borrando), mientras que en Gaza se está perpetrando un genocidio sin precedentes". "Como autoridad municipal de la ciudad, hemos demostrado nuestra activa oposición a la violencia y el racismo“
Que se llegó a criticar al Papa Francisco por «Ayer bombardearon a niños. Esto es crueldad, esto no es guerra, quiero decirlo porque toca el corazón»,
Se puede usar a la inversa? O sea si no condenas el genocidio y la ocupación en Gaza y Cisjordania públicamente es que lo apoyas?
O solo se puede usar en una dirección? Nunca entiendo bien el estas cosas.
En Grecia, uno de los principales receptores de turismo israelí, este tema se está discutiendo mucho y se está generando bastante conflicto entre una mayoría social, que está en contra del genocidio, y el Gobierno Griego, que tiene muchos vínculos militares con la economía del genocidio.
Pura propaganda desde el principio.
Cuando ya tengan Gaza y Cisjordania totalmente tomadas y muertos todos los Palestinos, irán a por los otros países circundantes, no hay duda alguna, después seguirán con la conquista y será tarde.
Maldita pandilla de hijos de puta consentidos, creídos, malnacidos y ahora ya no se me ocurre nada más...
Teniendo en cuenta quien lo dice, todos imaginamos a qué clase de limpieza hace referencia.