Rifirrafe entre el alcalde de Atenas y la Embajada de Israel por unos grafitis

Rifirrafe entre el alcalde de Atenas y la Embajada de Israel por unos grafitis

El embajador reprocha el carácter 'antisemita' de algunas obras y el alcalde responde: 'No aceptamos lecciones de quienes asesinan civiles' En respuesta, en su cuenta de la red social X, Doukas ha denunciado que es "espantoso que el señor se centre únicamente en los grafitis (que obviamente se están borrando), mientras que en Gaza se está perpetrando un genocidio sin precedentes". "Como autoridad municipal de la ciudad, hemos demostrado nuestra activa oposición a la violencia y el racismo“

#1 Tiranoc
¡Toma ya! si además hubiera añadido de que no vayan a Grecia que no son bienvenidos, lo borda.
frankiegth #5 frankiegth *
#1. Me cuesta mucho creer que todos los que deciden marcharse apoyen de algún modo el genocidio en curso. Relacionada y ahora mismo en portada :
'...Decenas de miles de israelíes abandonan su patria rumbo a Grecia, Chipre y Portugal...'
www.meneame.net/story/decenas-miles-israelies-abandonan-patria-rumbo-g
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#5 Sin embargo, se supone que primero debo condenar los ataques de Hamas antes de expresar mi oposición a esta masacre.
www.meneame.net/story/condenar-hamas-hora-cambiar-guion-eng

Que se llegó a criticar al Papa Francisco por «Ayer bombardearon a niños. Esto es crueldad, esto no es guerra, quiero decirlo porque toca el corazón»,
www.meneame.net/story/israel-rechaza-discurso-papa-francisco-sobre-gaz

Se puede usar a la inversa? O sea si no condenas el genocidio y la ocupación en Gaza y Cisjordania públicamente es que lo apoyas?
O solo se puede usar en una dirección? Nunca entiendo bien el estas cosas.
Pandacolorido #13 Pandacolorido *
#1 Pues hablando de abordar... en Grecia han puesto policía específica para impedir las manifestaciones que se estaban organizando en los puertos donde llegaban turistas israelies.

www.democrata.es/internacional/grecia-critica-protesta-propalestina-ac

En Grecia, uno de los principales receptores de turismo israelí, este tema se está discutiendo mucho y se está generando bastante conflicto entre una mayoría social, que está en contra del genocidio, y el Gobierno Griego, que tiene muchos vínculos militares con la economía del genocidio.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Hemos creado un monstruo. Monstruo que se cree con derecho a matar civiles sin que nadie le tosa. Y que recurra al manido antisemitismo para silenciar las críticas, resulta hasta grotesco.
powernergia #3 powernergia
Está claro que los diplomáticos asi como cualquier representante de Israel en mundo tienen la consigna de tirar con todo a la mínima, jugando siempre la carta del antisemitismo.

Pura propaganda desde el principio.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#3 en qué quedó lo de Vueling y los niños desalojados?
2 K 38
#10 kaos_subversivo
#8 en amenazas de EEUU
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
#3 esa carta la están quemando y ya no funciona. No se pueden quejar de que les odien mientras siguen cometiendo crímenes odiosos.
tranki #6 tranki
Estos están muy pero que muy crecidos y creen que todo el mundo debe de estar a sus pies.
Cuando ya tengan Gaza y Cisjordania totalmente tomadas y muertos todos los Palestinos, irán a por los otros países circundantes, no hay duda alguna, después seguirán con la conquista y será tarde.

Maldita pandilla de hijos de puta consentidos, creídos, malnacidos y ahora ya no se me ocurre nada más...
pepel #2 pepel
Que se vayan a tomar por el c ulo estos genocidas.
#7 Lusco2
#2 Irán a dar por c ulo a otra parte esos genocidas
Cehona #14 Cehona
Ester, hija, otros 20€ para Israel, que lo están pasando mal en el mundo.
#11 UNX
"El alcalde de Atenas no hace lo suficiente para proteger su ciudad de las minorías organizadas. No limpia la ciudad y hace que los israelíes se sientan mal recibidos".

Teniendo en cuenta quien lo dice, todos imaginamos a qué clase de limpieza hace referencia.
Jointhouse_Blues #15 Jointhouse_Blues
#11 Retórica valida tanto para supremacistas hebreos, como para sus amigos de vox.
#16 sovieterrimo
Se jodan los sionistas. Israel delenda est.
