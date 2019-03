La ridícula moda de presumir de pobre: no tener un duro no te convierte en uno de ellos

Es una de esas conversaciones de ascensor que los nacidos después de 1980 hemos tenido alguna vez, un equivalente 'millennial' a charlar sobre el tiempo sobre los achaques de la edad. También, una revisión posmoderna del rancio "a ver cuándo me toca la lotería y mando todo a tomar por saco". Me refiero al "es que soy pobre", "no tengo un duro" o referencias semejantes a la escasa capacidad adquisitiva del que lo pronuncia, que se han convertido en la versión económica del 'fat talk', ese término que se utiliza para denominar esas conversaciones