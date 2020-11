Ridícula imagen de George R.R. Martin en el piloto de Juego de tronos  

Aunque ha pasado más de un año desde el final de 'Juego de tronos', la serie continúa muy viva en el fandom. Además de por el spin-off precuela sobre los orígenes de la casa Targaryen en 'House of the Dragon', también por la (eterna) espera de la llegada del sexto libro de la saga. Quizás no sea una fecha definitiva, pero George R.R. Martin ha querido tener un detalle con los seguidores, al compartir una foto de su cameo en el episodio piloto la ficción de HBO.