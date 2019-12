Ricos valencianos se mudan a Madrid de manera ficticia para eludir impuestos

Vivir en primera línea de la playa de Dénia, pero no pagar impuestos como en Madrid. Parecería un mal chiste si no fuera por la perversión que el 'dumping fiscal' que aplica la Comunidad de Madrid no fuera una realidad. La bonificación al 100% –es decir, la exención– de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones ha provocado la fuga ficticia de ricos valencianos para no abonar los tributos transferidos que son más progresivos en la Comunitat Valenciana.