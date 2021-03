Richard Turner, el mecánico de las cartas

Él dice que no es mago, se define como "mecánico de cartas", es decir, puede "arreglar/reparar" ("fix" también se traduce como "amañar") una partida para hacer que ganes o pierdas a voluntad, y sus espectáculos no son tal, son clases didácticas de por qué no debes jugar a juegos de cartas con extraños: te enseña los trucos que pueden usar contigo. PS: Es ciego.