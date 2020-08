Richard Stallman: Una discusión sobre la libertad, la privacidad y las criptodivisas

"Una cosa que no me gusta de Bitcoin es que es fácil de usar para la evasión de impuestos. Hay negocios que hacen enormes cantidades de evasión de impuestos, y es un gran problema. Nos empobrece a la mayoría de nosotros. Significa que el gobierno no tiene suficiente dinero para hacer las cosas que debería hacer. El proyecto GNU ha desarrollado algo mucho mejor, que es GNU Taler. Taler de GNU no es una criptomonedas. No es una moneda en absoluto. Es un sistema de pago diseñado para ser usado para pagos anónimos a empresas para comprar algo. "