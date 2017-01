Richard Dawkins: “Me preocupa la tendencia siniestra hacia el populismo ignorante y fanático”

"Me preocupa la tendencia siniestra hacia el populismo ignorante y fanático", dice el biólogo Richard Dawkins tras el Brexit y la victoria de Donald Trump. Son representativas de una tendencia siniestra, que me preocupa, hacia el populismo y la desconfianza en los expertos. Uno de los líderes del Brexit, Michael Gove, dijo a la gente: “No confíen en los expertos; ustedes son los expertos”. No es así. El pueblo británico no es experto. Y en Estados Unidos ha pasado lo mismo.