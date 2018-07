El Rey a Corinna: Mira, soy pobre. Tengo sólo 20 millones de dólares. Si quieres vivir conmigo tienes que trabajar

"Él me decía que se casaría conmigo y a su hijo le decía 'no me casaré con ella'. Él quería el dinero". Este es uno de los detalles de la relación con Juan Carlos I que Corinna zu Sayn-Wittgenstein narró al comisario José Manuel Villarejo en el encuentro que ambos mantuvieron en Londres en 2015 auspiciado por el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. La grabación del encuentro, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, evidencia las particularidades de las relaciones personales y comerciales entre Corinna y el rey emérito.