La mañana del 27 de junio de 1969 Miss Major Griffin-Gracy preparaba su primer café, seguramente nada le hacía presagiar que aquella madrugada ella misma junto a otras compañeras transexuales, draqueens, lesbianas, gays, etc. no solo pasarían a la historia, sino que la cambiarían para siempre. La revolución será sexual o no será, Stonewall 1969 -Especial Orgullo-