La revolución de Biro cumple 80 años: cómo el bolígrafo reescribió la vida cotidiana [ENG]

Antes de Biro, la escritura con tinta no había cambiado mucho desde la Antigüedad, cuando la gente cortaba plumas de ganso con una ranura en la punta y las mojaba en tinta. Hace un par de cientos de años se introdujeron los plumines de acero, y en el siglo XIX se crearon las estilográficas que podían llevar en su interior un depósito de goma. La idea de sustituir el plumín por una bolita no era nueva, en 1888 la había patentado John Loud en forma de primitivo bolígrafo, pero no será hasta Biro y Bic que el diseño se convierta en algo general.