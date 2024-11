El revisionismo con Locomía

En cualquier caso, el grupo siempre fue una especie de boyband 2.0 con hombreras pero no ha sido influyente, no creó moda, no dejó una estética a seguir y no fueron más allá de un fenómeno con mucho brilli-brilli. las nuevas generaciones que han picado el anzuelo y se han creído que el cuarteto fueron un símbolo de algo, pero…¿De qué? Todo gracias a un revisionismo que la ficción les está dando treinta años después, hasta el punto que las nuevas generaciones empiezan a tomarlos como figuras señeras del colectivo LGTBI en la música.