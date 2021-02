Retrato de los dos policías de Linares enviados a la cárcel

“Yo tenía 15 años cuando me escribió por primera vez por Messenger, no me extrañó que me escribiese porque lo había hecho con otras amigas mías” Un detalle importante en esta investigación policial: la foto que preside el Instagram de Manuel es una imagen suya uniformado. Esto supone que luce el uniforme de las Fuerzas de Seguridad mientras se dirige desde un perfil personal a adolescentes que coinciden en señalar que no conocían al agente.