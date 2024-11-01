Retrato de Caravaggio adquirido por el Estado italiano [Eng]  

El retrato de Monseñor Maffeo Barberini, obra del maestro barroco Caravaggio, que durante mucho tiempo fue propiedad privada y solo se prestó una vez para exhibición pública, ha sido adquirido por el Estado italiano por 30 millones de euros (35 millones de dólares). Este es el resultado de más de un año de negociaciones entre el Ministerio de Cultura y los propietarios anónimos, a un precio exorbitante. Pintado alrededor de 1599, el retrato muestra a Maffeo Vincenzo Barberini a los 30 años, cuando era un prometedor clérigo de la Cámara Apostóli
| etiquetas: caravaggio , retrato , adquisición , italia