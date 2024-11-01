El Retorno del Águila

Ciudadanos, internautas, herederos de una Europa que espera para completarse:

No hay siglo que no proyecte su sombra sobre el nuestro, ni figura que, al alzarse por encima de su tiempo, deje de pertenecerle. Napoleón no fue solo un hombre coronado por sus victorias, sino una excepción en la historia: la voluntad encarnada que, en lugar de limitarse a conquistar territorios, se atrevió a ordenar el mundo.

Su marcha sobre Europa, antes que militar, fue conceptual. Allí donde otros veían feudos y reinos, él veía decadencia; donde había tradición, él diagnosticaba ruina. Y en medio del estruendo de los cañones, llevó a cabo una empresa más duradera que cualquier victoria: la arquitectura de una ley para una civilización.

Las batallas pertenecen a la memoria; su Código Civil pertenece al presente. Mientras los mapas se deshacían como pergaminos húmedos, ese texto lógico e implacable fijaba algo más resistente que las fronteras: un nuevo orden, metódico y racional, que llevaba dentro de sí todos los buenos valores de La Revolución.

Allí donde reinaba el privilegio, impuso la geometría de la ley; donde mandaba la sangre, estableció la justicia; donde el derecho era un mosaico de excepciones, Él lo redujo a principios universales. No liberó pueblos para dejarlos intactos, sino para despojarlos de sus rémoras, incluso a costa de su propia gloria.

Entre las brumas de Santa Elena, donde el océano podría haber diluido su nombre, Él no cayó: se replegó, en silencio previo al retorno prometido, entrando en ese territorio donde la historia se convierte en espera. Porque Napoleón vive en cada intento de someter el caos humano a la civilización, la barbarie al imperio de la ley.

Cuando Europa vacile entre la arbitrariedad y el orden, el derecho se diluya en intereses y la política reclame de nuevo una forma, no será extraño que su nombre resurja, porque Napoleón, tras haber agotado la historia, entró en el dominio de lo inevitable. Entonces veremos en lontananza la brillante sombra de El Emperador.

¡Que el mundo vigile el horizonte: el Águila no ha concluido su vuelo!