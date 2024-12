The simple and ubiquitous RJ-45. Unshielded twisted-pair wire. How did we end up using these for Ethernet? We wanted to find out, and it took us on a decade-long journey. El simple y omnipresente conector RJ-45. Par trenzado sin apantallar. ¿Cómo acabamos usando estos cables para Ethernet? Queríamos saber por qué, y nos llevó a un viaje de décadas.