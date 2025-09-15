Resumen de propuestas y detalle de cambios en relación al algoritmo de promoción de noticias

En base a los casi 300 comentarios en relación a las propuestas de cambio en relación al karma os muestro un resumen de las más razonables así como la posibilidad de abordarlas.

Límites diarios de envíos por usuario

3-5 noticias/día es la cifra que más se repite.

Se sugiere que el límite sea dinámico: cuanta menor «entropía» (diversidad de medios/temas) tenga el usuario, menos envíos le permitir el sistema.

Buena idea. Estudiamos la implementación.

Desacoplar visibilidad del autor

Ocultar el nick del enviador hasta que la noticia salga a portada (así se corta parte del voto «por simpatía o por odio» y se dificulta la detección de clones).

Podemos testearlo como prueba.

Re-ponderar el karma: un voto = un punto

Que el peso de los meneos (positivos y negativos) sea idéntico para todos los usuarios, independientemente de su karma acumulado.

De esta forma 4-5 cuentas «gordas» no pueden lanzar o hundir una noticia en minutos.

Es un cambio demasiado profundo. Lo descartamos de momento.

Reducir el impacto del voto negativo

Que los negativos resten menos del 50 % de lo que suma un positivo.

O bien separar «no me gusta» (sin karma) de «spam/bulo» (sí resta karma).

Ya se planteó a la comunidad y se decidió no tocar el tema de los negativos. Podemos discutirlo de nuevo en el futuro.

Karma «temático» y penalización a la política saturada

Dar menos karma por noticias etiquetadas «política» y más por ciencia, tecnología, cultura, etc.

Incluso crear subs propios de política y permitir que cada lector excluya categorías de su portada personal.

Eso ya está implementado y no incentiva el uso/voto masivo. Hay que asumir que la política interesa a más gente.

Antibots / anticlon sencillos

Captcha en el registro y en el envío de nuevas noticias.

Karma mínimo (y cuenta antigua) para comentar o votar: 30 días de «nevera».

Que los votos no cuenten si en las últimas 2-6 semanas los dos usuarios se han votado mutuamente (detector de «camarillas»).

El antibots se implementó con Cloudflare y va bien. La «nevera» va en perjuicio de los nuevos usuarios. Lo descartamos.

Límite de noticias por medio y por temática

Máximo de 2-3 portadas diarias por dominio para evitar que un periódico monopolice la página.

Control de duplicados: si la URL o el título ya están en cola, bloquear el envío.

Lo acabamos de implementar. A ver cómo funciona.

Incentivar comentario y diversidad

Premiar con algo de karma extra las noticias que generen debate (muchos comentarios) o que provengan de medios pequeños.

Bonificar a usuarios cuya actividad abarque varias categorías (alto «índice de Shannon»).

Buena idea. Estudiamos como implementarlo.

Transparencia y revertibilidad

Publicar la fórmula actual del karma antes de cambiarla.

Que cualquier modificación se pueda deshacer con la misma facilidad si tras un mes los resultados empeoran.

Acabamos de publicar en el blog el código del Promote. Transparencia total

blog.meneame.net/2025/09/15/algoritmo-promote/