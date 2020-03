La respuesta de Klopp al ser preguntando sobre el Coronavirus  

Tras ser preguntado si está preocupado por el coronavirus, Klopp responde: "Lo que no me gusta es que en un tema tan importante la opinión de un entrenador de fútbol sea relevante. No lo entiendo. No importa lo que los famosos puedan decir. Preguntad a la gente que tiene conocimiento sobre ello. ¿Por qué a mí? ¡Llevo una gorra de béisbol y voy mal afeitado!".