La respuesta del director de la Guardia Civil a Casado: "No hay millones de inmigrantes esperando a entrar"

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, pasó por 'Hora 25' y volvió a repetir que no se produjeron devoluciones en caliente en Ceuta a pesar de lo que muestran las imágenes. Azón ha insistido en este programa en que, según la legalidad vigente, que es la ley de seguridad ciudadana impulsada por el PP, el migrante no está en territorio español hasta que no consigue superar 'los elementos de contención fronterizos', es literal. Y esos elementos son la valla y también los agentes que están detrás.