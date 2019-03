El responsable de analizar los dominios de la web del referéndum reconoce que no tiene conocimientos de informática(CAT)

El agente de la Guardia Civil encargado de hacer el seguimiento de las páginas web del referéndum del 1-O ha reconocido el Tribunal Supremo que no tiene conocimientos de informática. Ante la pregunta de Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, de si sabía si la página referendum.cat estaba alojada en alguno de los servidores de la Generalitat, el testigo respondió que no, que él no tiene "conocimientos de informática".