República Srpska: Serbia dentro de Bosnia

En un primer vistazo sobre el mapa, las fronteras estatales de Bosnia-Herzegovina no sugieren la existencia de un conflicto en el país, aunque sí sirven, al menos para mostrar que está encapsulada entre sus dos injerentes vecinos Croacia y Serbia. Las fronteras estatales —que no variaron con la guerra y siguen siendo las de aquella República Socialista de Bosnia dentro de la Yugoslavia federal— no sugieren necesariamente esa idea, pero hay otro marcaje geográfico que sí nos sirve: la frontera intraestatal que parte BH en dos mitades.