Reprimenda a Vettel por llevar una camiseta LGBTQ+ durante el himno de Hungría

"He escuchado que me han llamado a declarar porque me dejé la camiseta puesta durante el himno nacional. Estoy contento si me descalifican, que hagan lo que quieran, me da igual. Lo volvería a hacer" Sebastian Vettel ha tenido que declarar ante los comisarios por no respetar los procedimientos precarrera. El piloto de Aston Martin ha portado una camiseta, en la que se leía "El mismo amor" y que estaba decorada con los colores de la bandera LGBTQ+, mientras sonaba el himno húngaro en el Gran Premio de Hungría.