Reporteros sin Fronteras denuncia obstáculos del Gobierno para cubrir llegada de inmigrantes a las costas canarias

RSF denuncia obstáculos del Gobierno de España para entorpecer la cobertura de la llegada de inmigrantes a Canarias. Javier Bauluz denuncia que el objetivo del Gobierno es "hacer un 'black out' para que la población sólo reciba fotos adecuadas y no información real". "Lo vivimos con la pandemia y ahora, dos tragedias que los ciudadanos no perciben en su magnitud porque no hay quien las cubra. No por evitar los fotógrafos la realidad desaparece. Hay formas obscenas de censura que no lo parecen, esta es una de ellas", asegura el presidente de RSF