Renfe, mareando la perdiz

Renfe no tiene tarifas flexibles, tiene tarifas caóticas. No tiene horarios adaptados a la demanda, tiene horarios casi aleatorios, con frecuencias irregulares incluso en las líneas con mayor demanda. Y, no es que segmente por clases y trenes, sino que tiene una auténtica multitud de tipos de tren, clases, y servicios, con precios en teoría escalonados, pero a la práctica casi arbitrarios.