Renfe gana más presencia en Europa central y operará la línea Praga-Múnich con su filial Leo Express

Renfe, a través de su filial checa Leo Express, operará un nuevo servicio internacional entre Praga y Múnich a partir de diciembre de este año, tras hacerse con el contrato EX36 licitado por el Ministerio de Transporte de la República Checa para prestar servicio en este corredor internacional durante los próximos cinco años, según ha informado la operadora. Operará ocho conexiones diarias en la ruta Praga-Pilsen-Múnich, de 439 kilómetros de longitud, con una frecuencia de dos horas. Leo Express alcanzó en 2024 unos ingresos de 40 millones de €.